Groot onderzoek naar coronavaccin in de Achterhoek: ‘Bij wie werkt het vaccin goed, en waarom is dat zo?’

Drieduizend Achterhoekers krijgen binnenkort de vraag om mee te werken aan een onderzoek om antwoord te krijgen op onder meer deze vragen.

Het is een onderzoek van het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) samen met het Centrum voor Volksgezondheid en Zorg, beiden onderdeel van het RIVM. ,,We weten nog heel veel niet over het coronavirus en over hoe het vaccin precies de afweer regelt. Met dit onderzoek hopen we daarover iets meer te weten te komen”, zegt Annemarie Buisman, die als immunoloog bij het CIb is betrokken bij het onderzoek.

Dat wordt gedaan onder drieduizend mensen uit de zogeheten Doetinchem Studie. De gezondheid van deze groep mensen uit de Achterhoek, inmiddels tussen de 50 en 90 jaar oud, wordt al meer dan dertig jaar gevolgd door RIVM-onderzoekers Monique Verschuren en Susan Picavet.

Unieke kans

En dat biedt volgens Buisman een unieke kans. ,,Doordat we al zo veel weten over deze mensen, kunnen we de werking van het nieuwe coronavaccin koppelen aan de gezondheidssituatie over langere tijd. Bij wie werkt het vaccin goed, waarom is dat zo en wat is de relatie met de gezondheid van deze mensen?”

Quote Bij wie werkt het vaccin goed, waarom is dat zo en wat is de relatie met de gezondheid van deze mensen? Annemarie Buisman, Immunoloog Voor het onderzoek wordt deelnemers gevraagd een paar keer met een vingerpriksetje een druppel bloed bij zichzelf af te nemen en die op te sturen. Meedoen is vrijwillig, benadrukt Buisman, maar zij heeft hoge verwachtingen van de respons. ,,Het gaat namelijk om een grote groep trouwe mensen die al jaren meewerkt aan de gezondheidsonderzoeken.”



Van deze Achterhoekers zijn sinds eind jaren 80 gegevens bijgehouden, zoals longfunctiemetingen. En laat dat nou juist extra waardevol zijn in de bestrijding van corona, een virus dat voornamelijk effect lijkt te hebben op de longen.

Mensen minimaal een jaar gevolgd

Mensen die meedoen aan dit nieuwste onderzoek worden minimaal een jaar gevolgd. In die tijd monitort de onderzoeksgroep hoe de afweer tegen het coronavirus verloopt na een vaccinatie en hoe lang de antistoffen tegen corona in het lichaam blijven.

Die gegevens over de werking van de vaccins op de langere termijn zijn belangrijk. ,,We weten dat het vaccin op de korte termijn in ieder geval goed werkt. Maar hoe is dat over drie maanden, of over driekwart jaar? Dat kunnen we in deze grote groep heel precies bijhouden”, zegt Buisman ,,Op basis daarvan kunnen we bijvoorbeeld ook kijken of sommige groepen elk jaar een vaccinatie nodig hebben, vergelijkbaar met de griepprik.”