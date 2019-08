Groot outdoorcentrum op voormalige camping Stille Wald bij Wehl

VIDEO en UPDATE Uitslaande brand legt schuur in de as, brandweer kan woning in Kilder redden

24 augustus KILDER - De brandweer is met groot materieel bezig geweest om een brand te blussen in een schuur achter een boerderijwoning aan de Zeddamseweg in Kilder. De schuur die verbonden is met het huis, moet als verloren worden beschouwd. De brandweer probeerde de boerderij te redden. Dat is gelukt.