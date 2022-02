Grootse herdenking Rademakersbroek in 2023: 46 mannen in wagen vanaf Kruisberg naar Varsseveld

De 46 mannen zijn in 2023 even oud als de verzetsstrijders die 2 maart 1945 door honderd Duitse soldaten zijn geëxecuteerd op de akker tussen Varsseveld en Aalten.



,,Ik verwacht dat de impact van het zien van de 46 mannen enorm is”, zegt Gerda Brethouwer, als directeur van het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten betrokken bij de organisatie van de herdenking. ,,Alle mannen dragen een foto van een van de 46 slachtoffers bij zich. Deze foto’s komen later in het Onderduikmuseum.”