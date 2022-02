Grootse plannen voor Halfvasten Angerlo; nieuwe feestlocatie en optocht krijgt nieuwe route

Het aantal deelnemers aan de optocht van Halfvasten Angerlo en de bezoekers van het tentfeest op de avond daarvoor groeide de afgelopen jaren flink. Hierdoor is de huidige locatie van de feesttent op het Wim Velsplein niet langer geschikt. ,,Dat bleek uit overleg met de veiligheidsregio. We kregen een aantal op- en aanmerkingen over de veiligheid. Met name over de doorstroom van publiek bij calamiteiten”, zegt Jan Tiecken namens de organisatie.



Vanwege de veiligheid wordt de feesttent daarom verplaatst naar de kruising van de Mariendaalseweg en de Akkerweg, tegenover voetbalvereniging Angerlo Vooruit. ,,We willen spoedig de dorpsbewoners inlichten over de plannen. Uiterlijk deze zomer.”

Nieuwe route optocht

Tijdens de gesprekken worden dorpsbewoners ook bijgepraat over de nieuwe route van de optocht. Het grootste verschil is volgens Tiecken het schrappen van de aanrijroute via de Zevenaarseweg en Bingerdenseweg. Deze wegen moeten nu worden afgesloten, dat is in de nieuwe route niet langer nodig.

,,Carnavalswagens komen nu vanuit de ‘Didamse kant’ het dorp binnen. Zo staan ze direct in de goede rijrichting. Door deze verandering hebben we meerdere aanrijroutes en is de doorstroom van normaal verkeer over de provinciale wegen beter”, zegt Tiecken.

Halfvasten Angerlo 2023 staat gepland voor het weekend van 11 en 12 maart. Zaterdagavond is het feest en zondag de optocht.