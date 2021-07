Grootse toekomstdromen voor een rijksmonument: ‘Mensen moeten hier voor een weekend DRU komen’

Binnen vier jaar heeft de Achterhoek misschien een nationaal museum voor eeuwenoude ijzerindu­strie

11 mei ULFT - Een nationaal ijzermuseum waarin verleden, heden en toekomst van de ijzerindustrie in Nederland voor een breed publiek wordt getoond. Adrie Wolswijk en Wim van Hagen streven er naar om zo’n museum in vier jaar van de grond te tillen. Het liefst op het DRU industriepark, maar een andere plek in de Achterhoek is ook niet uitgesloten.