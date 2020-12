Grootste oliebollen drive-in van ’t land staat in Wehl: ‘Hopen inwoners leuk uitje te bieden’

De route is een samenwerking van lokale ondernemers als bakker Paul Berntsen, Showline, Ploccos Horeca en de Plus in Wehl. Daardoor is een kerststraat ontwikkeld, die bezoekers met name in de donkere uren trakteert op sfeer. ,,We hopen inwoners een leuk uitje te kunnen bieden en andere ondernemers die het moeilijk hebben te inspireren. Zoek collega-ondernemers op en werk samen", zegt Bus. Het idee voor de drive-in ontstond ruim een week geleden. Snel werden contacten gelegd en afspraken gemaakt. ,,We zijn ontzettend blij met het resultaat.”