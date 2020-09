Grootste volleybaltoernooi van de Achterhoek geschrapt om beperkende coronamaatregelen

Behalve het sportieve gedeelte met de volleybalwedstrijden, is ook het sociale aspect een belangrijke pijler onder het stratenvolleybaltoernooi, waarvan de teams bestaan uit vriendengroepen en buurtgenoten. ,,Na de wedstrijden zit de kantine vol om de wedstrijden na te bespreken en gezellig te kletsen onder het genot van en drankje, maar juist dat zou dit jaar amper kunnen”, zegt Marko Versteegen, voorzitter van het organisatiecomité. ,,Daarop heeft de helft van de teams in een enquête laten weten liever een jaartje over te slaan.”



De teams zijn namelijk van mening dat die ‘derde helft’ minstens zo belangrijk is als de wedstrijden zelf. ,,En dat is ook zo”, erkent Versteegen. ,,Het toernooi is enorm belangrijk voor de gemeenschapszin in Hengelo en omliggende dorpen. Zonder gelegenheid na te praten met een biertje, gaat die gezelligheid eraf.”



De organisatie denkt nog na om voor individuele teams die toch willen spelen, toch iets te houden in de sporthal. Versteegen: ,,Maar dit zullen uitsluitend losse wedstrijden zijn en zeker niet in toernooivorm.”