Grote actie voor behoud veerponten; ernstige zorgen over verdwijnen veren en hogere prijzen

Berkelland groeit en dat is goed nieuws. ‘Maar de druk op de woning­markt en scholen neemt ook toe’

BORCULO - Méér inwoners in plaats van de verwachte krimp. En dat is goed nieuws, zei burgemeester Joost van Oostrum maandagavond tijdens zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Maar er is ook een keerzijde. Hij verwacht extra druk op de toch al zo krappe woningmarkt.

9 januari