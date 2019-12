Grote betonplaat verbrijzelt been van man in Ulft

Achterhoek wil internatio­na­le foodregio worden: ‘Wij moeten dat claimen’

14:45 ULFT - De Achterhoek heeft alles in zich om nationaal en internationaal faam te verwerven als foodregio. Om dat voor elkaar te krijgen is het Platform Foodregio Achterhoek opgericht. Dat gaat inventariseren wat er nog in de weg staat om gezamenlijk uit te dragen dat de Achterhoek dé plek is voor goed leven, eten en drinken.