‘Grote brand’ bij Toldijk loopt met sisser af: schade aan schuur is minimaal

MET VIDEO Bernd uit De Wondere Wereld wordt crewlid op Mañana Mañana: ‘Misschien mag ik wel het drumstel opbouwen!’

Ze hebben in De Wondere Wereld vlinders in de buik. In de woonvorm in hartje Vorden voor jongeren met een verstandelijke beperking gaat het al een tijdje over maar één ding: Mañana Mañana in Laren, 10 juni. Dan zijn de bewoners lid van de festivalcrew. ,,Lekker werken. En dansen, zoveel mogelijk dansen.’’

22 mei