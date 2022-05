Grote brand in afvalberg bij recyclingbedrijf in Eibergen, NL-Alert verzonden

De rookwolk was van enkele kilometers afstand al te zien. Vanwege de rook was de N18 ter hoogte van Eibergen enkele uren in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat meldde dat het zicht op de weg slecht is.



De brandweer schaalde al snel op naar grote brand. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Er werd onder meer een kraan ingezet om de berg oud-ijzer uit elkaar te trekken, zodat het vuur beter kon worden bestreden.



Er is een NL-Alert verzonden waarin omwonenden die overlast ervaren van de rook worden opgeroepen om ramen, deuren en ventilatieroosters te sluiten. Iets na drie uur gingen de eerste brandweerwagens retour. Wel werd er nog nageblust. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.