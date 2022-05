Grote brand in bedrijfshal van scooterhandel in Doetinchem waar 3000 scooters staan

De brandweer, die zo’n dertig brandweerlieden inzet, meldde om 19.40 dat de brand is opgeschaald naar ‘zeer groot’. Van een afstandje zijn geen vlammen te zien, maar volgens de brandweer woedt het vuur binnen.



Verderop in de hal staan 300 scooters in kartonnen dozen. Het gebouw dateert uit de jaren tachtig en was eerder van warenhuis Huls, later van webshop Kleertjes.com. De brandweer heeft zich na een half uur toegang verschaft tot het gebouw.



De Gildenstraat in Doetinchem op de kaart: