‘Grote brand’ in rieten kap van woning in Drempt onder controle

Passie in Montfer­land vanwege succes in het verleden nu naar twee dagen

Voor het eerst in de geschiedenis wordt Passie in Montferland op twee avonden uitgevoerd. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. ,,De vorige keren, nog voor corona, was het zo druk in de kerk dat we hebben besloten het over twee avonden uit te smeren’’, zegt Ineke van Halteren, één van de drijvende krachten achter het spektakel in Zeddam.

11:34