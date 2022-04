‘Grote brand’ in rieten kap van woning in Drempt

Wolf in de Achterhoek? ‘We hebben hem gezien, maar die komt hier niet wonen’

De wolf is in de Achterhoek. Tenminste, hij was er. Een foto, gemaakt vlak over de grens bij Aalten, is daar het bewijs van. ,,Maar de kans dat het dier zich hier nu permanent gaat vestigen is nihil”, zegt Jurgen Hijink van de Wildbeheereenheid in Winterswijk.

