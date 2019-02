Grote brand in schuur in Zieuwent, twee personen naar ziekenhuis

update Grote brand in schuur met landbouwma­chi­nes in Zieuwent, vader en zoon naar ziekenhuis

12:48 ZIEUWENT - In een schuur met enkele landbouwmachines aan de Kranenkampsweg in Zieuwent is zondagochtend rond 10.30 uur een grote brand ontstaan. Daarbij hebben twee personen, vader en zoon, rook ingeademd. Zij zijn voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.