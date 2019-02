Grote brand in schuur in Zieuwent

ZIEUWENT – In een schuur aan de Kranenkampsweg in Zieuwent woedt deze zondag een grote brand. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat in het pand vermoedelijk auto’s staan. De brand is in een wijde omtrek te zien door de metershoge zwarte rookpluim.