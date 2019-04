Grote brand net over de grens bij Dinxperlo: leegstaande boerderij stond in lichterlaaie

Gewonde bij aanrijding tussen Neede en Rietmolen

15:15 RIETMOLEN - Ter hoogte van de kruising van de Waterleidingdijk en de Haaksbergseweg zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Zij is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.