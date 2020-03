Grote controle op caravanpark Karpermeer in Aalten

Update | Video ‘Levensge­vaar­lij­ke’ drugsfa­briek ontdekt in leegstaan­de loods in Winters­wijk

11:37 WINTERSWIJK - Aan de Driemarkweg in Winterswijk is een groot drugslab ontdekt. Het lab, dat nog in werking was, bevindt zich in de linkerzijde van een loods die al enige tijd leegstaat.