Grote en kleine ijsbaan Varsseveld blijven dicht vanwege corona

VARSSEVELD - De grote en de kleine ijsbaan in Varsseveld blijven allebei dicht vanwege corona. Ook de kleine ijsbaan in Wehl gaat niet open.

De 400 meterbaan van de ijsclub in Varsseveld aan de Veenweg blijft deze winter gesloten. ,,We nemen het risico niet", zegt André Diepenbroek, voorzitter van de ijsclub. ,,We kunnen niet voldoen aan de corona-maatregelen. Dan zouden we er een hek om moeten zetten en dat is ondoenlijk.”

Volgens KNSB-regels mogen 114 mensen op een 400 meterbaan in tijden van corona. Diepenbroek: ,,Wij hadden er twee jaar geleden 1200 mensen op. Kortom, hier is geen beginnen aan. Jammer, maar we slaan een jaar over."

Brandweer zet banen niet onder water

Ook de kleine baan (vooral voor kinderen) aan de Aaltenseweg in Varsseveld gaat niet open. Op Facebook is te zien dat de lokale brandweer geen gehoor geeft aan een verzoek om de baan onder water te zetten. Hetzelfde gebeurt in Wehl.

,,Met corona rukken wij zo weinig mogelijk uit", zegt Paul Lendering van de brandweer in Wehl. ,,Het aanleggen van een schaatsbaan zal ook tot gevolg hebben dat mensen bij elkaar komen en dat willen wij niet bevorderen.” Lendering zegt in deze het voorbeeld van de brandweer in Varsseveld te volgen.

De grote baan in Varsseveld wordt normaal gevoed met water vanuit de Boven Slinge.

Verwacht wordt dat het in de nacht van zaterdag op zondag gaat vriezen. Ook wordt veel sneeuw verwacht. Een aantal banen in de Achterhoek - in elk geval in Winterswijk, Doetinchem en Lievelde - willen beperkt open met inachtneming van de coronaregels. De ijsclub in Steenderen heeft net als Varsseveld laten weten niet te openen.