Grote milieucontrole levert tientallen boetes op

Beltrumer Theo Helmers wordt lijsttrek­ker CDA Berkelland voor raadsver­kie­zin­gen 2022

7 juli GELSELAAR/BELTRUM - Beltrumer Theo Helmers wordt CDA’s nieuwe lijsttrekker bij de Berkellandse raadsverkiezingen op 16 maart 2022. Dat is de uitkomst van de jaarvergadering van CDA Berkelland in zaal Florijn in Gelselaar, woensdagavond.