Grote optocht Noordijk vertrekt alsnog in de zon

Casper le Marchand (43) van de vriendenclub Party People vond dat een verstandige beslissing. ,,Bovenop onze wagen staat een eenhoorn. Die was er gegarandeerd afgewaaid.’' De 25 wegenbouwers kozen als thema LHBT in Noordiek, iedereen telt mee. ,,Dit jaar was er een vrije keuze in thema. Daar hebben wij op voortgeborduurd, vrije keuze in seksualiteit’', vertelde Lea van der Last (43), die was geschminkt als rocker, compleet met een Freddie Mercury-snorretje.