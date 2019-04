Grote paniek over concert 5 mei op 't Hilgelo

Door deze onverwachte financiële tegenvaller dreigt het groots opgezette bevrijdingsconcert op ‘t Hilgelo in Winterswijk niet door te gaan. Op een begroting van 80.000 is het gat dat daardoor ontstaat te groot, zegt penningmeester Gerrit te Selle. Hij vreest dat het concert moet worden afgeblazen. ,,Wij hadden stellig de indruk dat de raad ons de gevraagde subsidie gunde, nadat wij bij de raadsvergadering hadden ingesproken.”

Ook de CDA-fractie had die indruk en is verbaasd over de zet van het college. In een pittige brandbrief probeert het CDA het college op andere gedachten te brengen en wil uitleg van de burgemeester ‘over zijn rol in de aanloop naar dit debacle’. ‘Vind u ook niet dat deze blamage negatief afstraalt op de gemeente Winterswijk en de afbreuk van het imago niet in verhouding staat tot het gevraagde bedrag om het concert te redden?’ schrijft het CDA.