Grote politie-inzet bij vechtpartij in centrum van Doetinchem, diverse arrestaties

De vechtpartij begon rond 4.00 uur zondagochtend in de Grutstraat. Een groep was een zaak uitgezet waarna buiten een vechtpartij begon. De uitbater van de zaak sloeg alarm en belde de politie. In korte tijd arriveerden politieagenten in wagens en busjes. Alle beschikbare agenten in de wijde regio werden aangevoerd. Zij moesten het vervolgens ontgelden toen de vechters zich tegen de agenten keerden.