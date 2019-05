Grote Prijs Berkelland mikt op grote namen

Voor het eerst hoeft een ruiter of amazone niet in Berkelland te wonen of er lid van een vereniging te zijn om mee te doen. En het paard hoeft ook niet meer in deze gemeente op stal te staan. Iedereen kan inschrijven voor het inmiddels traditionele hippische evenement op de Needse Berg. „Maar de naam houden we aan”, verzekert voorzitter Hans Rosenbrand van de Pasruiters. Deze vereniging houdt al jaren op Hemelvaartsdag de Grote Prijs van Berkelland. „We zitten hier immers nog gewoon in Berkelland en de naam is zo’n begrip dat we die niet veranderen. De Grote Prijs hebben we wel naar de vrijdag verplaatst met de 1.40 rubriek als hoofdnummer. Dat past bij onze ambities van de afgelopen jaren.”

Geen gras

Sinds vorig jaar beschikt de Pasruiters over een nieuwe grotere eb- en vloedbodem. Ruiters laten concoursen op gras links liggen en in Neede willen ze voorkomen wat de ondergang betekende voor het jaarlijkse concours op de Maat in Eibergen. Rosenbrand: „Concoursen op gras krijgen het steeds moeilijker omdat ruiters voor de nieuwe generatie bodems kiezen.”

Grote trailers

Op de Bergweg staat een immense trailer geparkeerd. Het blijkt de paardentruck van Vincent Geerink te zijn. „Zijn broer komt zo dadelijk met eenzelfde gevaarte”, meldt de verkeersregelaar. Vrijdag draaien nog meer van dit soort indrukwekkende paardentrailers de Needse Berg op. „Nu we deze stap hebben genomen willen we het concours verder uitbouwen”, geeft Wouter Hermelink aan, die als actief ruiter technische zaken binnen de organisatie beheert. „De nieuwe bak is 60 bij 60 meter en daarmee beschikken we over een voorziening die het mogelijk maakt mee te doen met concoursen op het hoogste landelijke niveau. Dat wordt de Grote Prijs en die houden we op vrijdag. Omdat we met 600 deelnemers in de deze nieuwe opzet meteen al bijna het dubbele aantal aanmeldingen hebben ten opzichte van de vorige keer, pakken we ook de zaterdag er misschien bij. Dan kunnen we het programma over drie dagen verdelen en dat is voor deelnemers ook weer interessante,r omdat ze dan meerdere rubrieken kunnen rijden.”

Pony’s