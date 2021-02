Grote stalbrand blijft beperkt tot één compartiment

Video | updateNETTERDEN Bij een stalbrand bij een fokzeugenbedrijf aan de Papenkampseweg in Netterden is gistermiddag een onbekend aantal varkens omgekomen. De brand bleef beperkt tot één compartiment in het stallencomplex waar in totaal negenduizend varkens verblijven. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer rukte na de melding rond 12.00 uur met groot materieel uit. ,,Dat is standaardprocedure”, zegt Marijke van Dijk van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). ,,Als duidelijk is dat het om een stalbrand gaat, gaan we meteen met zoveel mogelijk wagens rijden.”

De brand woedde in een stal van 50 bij 80 meter die aan andere stallen geschakeld is. In eerste instantie was onduidelijk waar de brand precies woedde, totdat bleek dat het in het plafond zat. ,,Mede daardoor was deze moeilijk te blussen”, zegt Van Dijk ,,Er moest een deel van het plafond worden gesloopt om er zeker van te zijn dat de brand niet zou overslaan naar andere delen.” De brandweer schaalde daarom ook de brand in de loop van de middag op naar zeer grote brand.

Volledig scherm De brandweer blust de stal vanuit een hoogwerker. © Jan Ruland van den Brink

De stal die in brand stond, staat op een boerenerf met zeven stallen. Volgens Van Dijk is het een modern stallencomplex dat vorig jaar is gebouwd. De zeven stallen zijn ieder ingedeeld in acht compartimenten. ,,De brand is beperkt gebleven tot één compartiment”, aldus Van Dijk. ,,Je ziet het belang, deze bouwwijze heeft dus zijn werk gedaan.”

Volgens haar is het niet duidelijk hoeveel varkens er bij de brand zijn omgekomen. ,,De boer kon dat niet met zekerheid zeggen, ook omdat er ’s ochtends nog varkens zijn opgehaald met een vrachtwagen. En niet alle varkens in het getroffen compartiment zijn dood. De dierenarts is ingeschakeld om naar die varkens te kijken.”

Volledig scherm De brandweer werkt hard om een grote brand in een varkensstal bij Netterden te bestrijden. © RonV Media

Veel rook

Er kwam in het begin van de brand veel rook vrij en die was volgens getuigen tot in de verre omgeving te zien. De rook trok weg in de richting van Netterden. De brandweer waarschuwde om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de eventuele afzuigingsinstallatie van de woning uit te zetten. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

Volledig scherm De varkensstallen aan de Papenkampseweg in Netterden vanuit de lucht gezien. © Google Maps