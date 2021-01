Grote stroomstoring in Achterhoek opgelost: bijna 11.000 klanten getroffen

Netbeheerder Liander meldt dat het gaat om huishoudens in het postcodegebied 7261 en omgeving. In onder meer Borculo, Ruurlo, Marienvelde en Beltrum zaten Achterhoekers zonder stroom.

Het probleem werd na 7.00 uur opgelost. De oorzaak is een ‘onvoorzien probleem in het verdeelstation’, deelt Liander in een Tweet. Volgens Omroep Gelderlander was een steenmarter in een onderstation in Borculo de boosdoener.