Grote uitslaande brand woedt in Terborgse hooischuur, asbest vrijgekomen

updateTERBORG - In Terborg woedt zondagavond een grote uitslaande brand in een hooischuur. De rook is in de wijde omtrek te zien. De brandweer sluit brandstichting nog niet uit en meldt dat er asbest in de schuur aanwezig was. Dit is op het betreffende terrein terecht gekomen.