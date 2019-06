Grote verkeerscontrole op grens Achterhoek en Twente

Rij- en kentekenbewijzen werden gecheckt, voertuigen op hun inrichting en verdere uitvoering gecontroleerd en elke bestuurder moest standaard ‘blazen'. Politieman Benno Slagers: “Opvallend zijn altijd aanhangers waaraan iets niet deugt, zoals ontbrekende hulpkoppelingen of niet voldoende vastgemaakte lading. Verder heb ik collega-motorrijders gehoord over niet-handsfree bellende bellers achter het stuur die ze hebben betrapt. Daarnaast hebben we een collega van de dierenpolitie die speciaal let op auto's waarin dieren worden vervoerd, en een specialist van de marechaussee voor valse documenten. Dat laatste met name gericht op documenten van buitenlandse passanten.”