Grote zorgen bij boeren: Het groeiseizoen begint, maar het is kurkdroog

Boeren in Oost-Nederland maken zich zorgen over de droogte. In de wintermaanden heeft het bij lange na niet genoeg geregend om de neerslagtekorten van de droge zomer van 2018 aan te vullen. Het groeiseizoen staat voor de deur maar de bodem is op delen van de Veluwe en ten oosten van de IJssel te droog voor de tijd van het jaar.

De droogte speelt vooral op de hogere zandgronden in Salland, Achterhoek en Twente, maar ook op delen van de Veluwe. Daar doen de problemen zich het eerste voor, zegt LTO-Noord Regio Oost-bestuurder Ben Haarman uit Raalte. ,,We merken dat overal de gevolgen nog zichtbaar zijn van de droogteperiode van vorig jaar. De grondwaterstanden zijn laag, dat zie je aan de sloten. Toen we wat sneeuw kregen in januari trok het even aan, maar daarna zakte de waterstand toch weer.’’

Sproeiverbod

Haarman zegt dat de agrarische sector gebaat is bij snel herstel. ,,Anders lopen we weer tegen beregeningsverboden aan.’’ De kans dat de grondwaterstanden op 1 april weer op normale waarden staan is volgens de Unie van Waterschappen ‘zeer klein’. Hierdoor zullen de waterschappen volgens de Unie mogelijk al in april onttrekkingsverboden in moeten stellen voor boeren die grondwater willen gebruiken om grasland te besproeien. Hoewel waterschap Rijn en IJssel dinsdag na zeven maanden een sproeiverbod voor de Achterhoek introk, sluit het waterschap niet uit dat er komende maanden opnieuw beperkingen ingesteld moeten worden. Een combinatie van neerslagtekort en beregeningsverboden kan leiden tot lagere oogstopbrengsten, kleinere gewassen en prijsstijging.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Waterschappen moeten mogelijk al in april onttrekkingsverboden instellen voor boeren die grondwater willen gebruiken om grasland te besproeien. © ANP

Droge winter

De Apeldoornse weerman William Huizinga (RTL Nieuws/Buienradar) zegt dat de winter tot dusver aan de 'droge kant’ was. ,,Er is niet genoeg neerslag gevallen om het tekort van afgelopen zomer weg te werken.’’ Om op normale waarden voor het voorjaar te komen, moet er tot en met mei gemiddeld 70 millimeter per maand vallen. ,,Dat zou in maart nog kunnen, maar daarna krijg je met april en mei de drogere maanden. Ik verwacht dat we het neerslagtekort voor de zomer niet meer gaan inlopen.’’

Grondwater

Waterschappen zijn volop bezig om elke druppel in hun werkgebied vast te houden. In het werkgebied van Rijn en IJssel zijn de stuwen deze winter omhoog gezet om het water zo lang mogelijk in het gebied te houden. Aan boeren zijn ‘duikerafsluiters’ uitgedeeld waarmee zij sloten konden afsluiten. Ook waterschap Vallei en Veluwe neemt maatregelen.