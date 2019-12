Grote zorgen bij huisartsen Oost-Achterhoek na uitkleden ziekenhuis Winterswijk

LTO: ‘Duizenden euro's schade voor boeren als gevolg van droogte’

6:30 Een kletsnatte novembermaand heeft er in flinke delen van deze regio voor gezorgd dat de droogte officieel voorbij is. Maar niet overal kan de vlag uit. In de Achterhoek en Twente is het grondwaterpeil nog altijd ondermaats. ,,Duimen voor een natte winter!”