Grote zorgen over hoge zorgkosten in Berkelland

BORCULO - Grote zorgen over de hoge zorgkosten, een onduidelijke presentatie van cijfers en een gebrek aan inhoudelijke discussie over het personeelsbeleid. De kritiek op de najaarsnota van Berkelland is niet mals.

Vrijwel alle politieke partijen uitten kritiek op de najaarsnota. Die sluit weliswaar met een plusje van 69 mille, maar personele mutaties van 1,4 miljoen drukken flink op de begroting. De grootste tegenvaller voor dit jaar schuilt in de kosten voor het ‘sociaal domein’, namelijk 3,1 miljoen. Dit geld is Berkelland onder meer kwijt aan kosten voor de jeugdzorg, de huishoudelijke hulptoelage, kosten voor ZOOV (vervoer op maat ) en persoonsgebonden budgetten.

„Ik kan hier nog geen positief besluit over nemen. Wat betreft zorg: komt het college met maatregelen om het gat te dichten?”, vroeg Jolanda Kuipers van D66 zich af. „De tekorten zijn er nu al en we zien het college er niet op anticiperen. De spaarpot wordt nu aangesproken en het probleem wordt vooruitgeschoven. Wanneer kunnen we een plan tegemoet zien?” CDA’er Helmers klaagde over de inzichtelijkheid van de stukken. „Dit maakt onze controlerende taak lastig.” Ook gaf het commissielid aan zich zorgen te maken over de zorgkosten.

Tekorten

Die hoge zorgkosten waren te verwachten, aldus Hans Boxem (VVD). „Wat ons zorgen baart, is dat we er zo weinig aan doen. Die kosten lopen maar op en zo is de bodem van de reserve die ooit 12 miljoen was, snel verdampt.”