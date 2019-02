Inbrekers vernielen sleutel­kast­jes en slaan toe in Borculo en Ruurlo

12:18 Inbrekers hebben afgelopen nacht twee keer ingebroken in Ruurlo en Borculo. Ook vonden in die plaatsen twee pogingen tot inbraak plaats. In alle gevallen was de werkwijze dezelfde. Een sleutelkastje werd vernield. In twee gevallen lukte het dus ook om binnen te komen.