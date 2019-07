Gsm-mast op Needse Berg: 'Als je die mast niet mooi vindt, dan kijk je er maar langs'

Waarschu­wing na mi­ni-inbraak­golf in Zelhem: ramen en deuren dicht!

8:30 ZELHEM - Inwoners van Zelhem wordt op het hart gedrukt ramen en deuren dicht te doen als ze weggaan, ook als het warm is. Aanleiding is een mini-reeks aan inbraken vorige week in het dorp, waar vier keer werd ingebroken in vijf dagen. Veel sieraden en geld werden daarbij gestolen.