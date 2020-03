Gulle kerk schenkt tientallen pakketten aan voedselbank Oost-Achterhoek

Thea Gelderblom en Alice en Johan te Raa van de protestantse Oude Mattheüskerk in Eibergen leverden de pakketten af in Lichtenvoorde. Voedselbank-vertegenwoordiger Hans van der Boor is erg blij met de gift. ,,We hebben altijd ruimte voor voedsel en zeker voor lang houdbare producten. Wij geven dit aan onze cliënten door als een aanvulling op hun wekelijkse boodschappen.”

525 pakketten

Het is de tweede gulle actie in korte tijd voor de voedselbank in Lichtenvoorde. In februari spaarden Richard van der Laan –Toebes en Raymond van der Laan zoveel zegels van de Plus bij elkaar, dat er 525 pakketten aan de voedselbank konden worden gegeven. Om die pakketten bij elkaar te kunnen sparen stonden vanaf eind oktober melkbussen in de Plus-supermarkten aan de Dingstraat en Ravenhorstweg in Winterswijk, waarin mensen hun zegels konden deponeren. Dat is massaal gedaan.