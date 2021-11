Gunfactor op de woningmarkt: de Beltrum-methode

Ongeluk bij rotonde op de N348 in Eefde werd Ton bijna fataal, dus strijdt hij nu voor maatrege­len

Het had weinig gescheeld of Ton Rotteveel had zijn vaste fietstochtje naar de roeiclub in Zutphen niet overleefd. De 74-jarige Eefdenaar werd geschept door een vrachtwagen bij een rotonde van de N348. Het is zeker niet het eerste ongeluk op deze provinciale weg. Rotteveel kon het navertellen, maar hij is bang voor het volgende. ,,Ik heb ontzettend veel mazzel gehad.’’

5 november