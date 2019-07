Gymdocente Henny te Raa (64) geeft al 40 jaar de leukste les van school

George Baker, Annie Schilder en Jan Keizer op zomerfees­ten Rietmolen

11:06 RIETMOLEN - George Baker, de BZN-sterren Annie Schilder en Jan Keizer en een tribute to the Cats. Rietmolen verkeert zaterdagavond in Volendamse sferen. Het dorp viert komend weekeinde de zomerfeesten.