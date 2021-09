Haaksbergse Elles exposeert aquarellen in Gelselaar

De expositie is zaterdag begonnen en duurt tot en met 9 oktober. „Het gaat om drie schilderijen. Alle drie zijn het afbeeldingen van boerenzwaluwen. Het gaat er bij dit evenement niet om zoveel mogelijk aquarellen op te hangen. De organisatie heeft me gevraagd omdat ik werken van boerenzwaluwen heb. Zwaluwen zijn het thema van het poëziefestijn in Gelselaar”, aldus Veltkamp.

Ze heeft al eens eerder geëxposeerd in het dorp. Ze schonk de organisatie van stichting Bie Winkels een aquarel van ganzen omdat in Gelselaar ook elk jaar een ganzenmarkt wordt gehouden. Maar ganzen zijn er ditmaal niet te zien.

Ansichtkaarten

In de afgelopen jaren heeft ze tal van aquarellen van onder meer vogels en de natuur gemaakt. „De natuur is een inspiratiebron voor mij.” Bezoekers van het poëziefestijn kunnen op zaterdag 9 oktober aquarellen bekijken en ansichtkaarten kopen.

Ladingen appels

Maar er gebeurt meer op die dag in Gelselaar. Het is dan namelijk ook Appeldag. Het poëziefestijn en de Appeldag zijn altijd op dezelfde dag in oktober. In Gelselaar worden dan van grote hoeveelheden appels appelsap gemaakt. Dat gebeurt met een persmachine, die vlakbij café Florijn staat. Mensen die appels van een boomgaard over hebben, komen dan met ladingen appels naar Gelselaar. Vorig jaar was er ook een Appeldag, maar ontbrak de expositie vanwege de coronamaatregelen.