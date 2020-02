‘Haal auto’s weg van de Markt in centrum Zelhem’

De Zelhemmers zouden graag zien dat er extra aandacht komt voor de aansluiting van de Magnoliaweg op de Hengeloseweg. Daarnaast zou de drukke Smidsstraat – een eenrichtingsweg met aan beide zijden winkels – veiliger moeten worden door hier nog maar aan één kant van de weg parkeren toe te staan.



Een ander punt heeft als doel cultuurvoorzieningen in het dorp te clusteren. ,,Eén centrale plek die is gericht op het samenzijn van mensen”, legt werkgroeplid Henk Hollak uit. Het idee is om een ‘Zelhemhuus’ te realiseren bij het park achter de huidige Bibliotheek aan de Burgemeester Rijpstrastraat. De bedoeling is om ook dit park - dat nu nog wat verscholen ligt - meer bij het dorp te betrekken en hier het ‘DNA van Zelhem’ terug te laten komen. Zo zouden het beeld van Smoks Hanne en de muziekkoepel hier een plek kunnen krijgen.



De presentatie in de Lambertikerk kon zaterdag op flink wat belangstelling rekenen. Gedurende de ochtend en middag namen vele tientallen Zelhemmers een kijkje. ,,Zeker gezien het weer, het feit dat het carnaval is en veel mensen op vakantie zijn, vind ik de opkomst goed”, liet Hollak weten.



Op een speciaal formulier konden bewoners hun oordeel geven en op- en aanmerkingen achterlaten. De werkgroep gaat de komende tijd met deze feedback aan de slag om het plan te perfectioneren.