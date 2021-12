Haal hier gratis maandverband in Lochem: ‘Er heerst nog steeds een taboe op menstruatie’

Brand­weer kan in Almen straks vliegens­vlug de deur uit met nieuwe kazerne: ‘In alle opzichten een verbete­ring’

De nieuwe brandweerkazerne in Almen moet meer worden dan alleen een plek van waaruit brandweerlieden uitrukken. In de kazerne komen ontmoetingsplaatsen waar je kan ontspannen. ,,Als er een heftige brand is geweest, kunnen ze dat daar met elkaar bespreken en verwerken’’, zegt Esther Bleumink van ontwerper BCT Architecten.

2 december