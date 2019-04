Haalt de brandweer straks nog katjes uit de Achterhoekse bomen?

De brandweer heeft te maken met een aantal wettelijke taken. Daar kan niet aan getornd worden. Denk aan branden blussen, hulp bij grote ongevallen, brandpreventie. Het probleem zit in al die andere taken, die de brandweerposten uit goede wil op zich hebben genomen. Het gaat dan onder andere om het redden van dieren uit benarde situaties. ,,Als wij een poes uit de boom moeten halen, rukken we uit met een voertuig met zes brandweerlieden. Dat kost natuurlijk geld. De vraag is of we dat nog wel moeten blijven doen", stelt woordvoerder René van der Neut.