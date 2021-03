Haarlo-centraal op de schop voor nieuwbouw: wijkje op plek Prinsen, maar voorcafé blijft

HAARLO/BORCULO - Op de plek van hotel/café/restaurant Prinsen aan de Eibergseweg in Haarlo komt een nieuwbouwwijkje. De gemeente Berkelland stemt in met het plan van projectontwikkelaar Arenberg Invest BV om 8 starterswoningen, 8 middenklassewoningen en 8 kavels voor vrije sectorwoningen te realiseren. Het ‘voorcafé’ van Prinsen blijft behouden voor horeca, in de plannen.

Wethouder Maikel van der Neut is blij met wat Haarlo te wachten staat. Waar de Haarloërs zelf trouwens een actieve rol in hebben gespeeld, aldus Van der Neut. „Dit is een prachtig plan in, met en vóór Haarlo. Binnen Haarlo is het afgelopen jaar al de woonbehoefte in beeld gebracht. Daarbij was Haarlo's Belang betrokken, als ook de Werkgroep Leefbaarheid Haarlo. Bij een eerdere peiling meldden zich al 18 mensen met concrete bouwplannen. Daarom is er eigenlijk geen twijfel over de behoefte aan nieuwe woningen in het dorp. Voor de toekomst van Haarlo is dat erg belangrijk.”

Nieuwe uitbater voor voorcafé

Het echtpaar Prinsen van het gelijknamige horecabedrijf hebben al eerder kenbaar gemaakt met hun bedrijf te willen stoppen. Arenberg Invest, de projectontwikkelaar uit Ruurlo/Lochem, wil voor het voorcafé een nieuwe uitbater zoeken. Van der Neut: „Dat kan op die manier toch een centrale ontmoetingsplek voor Haarlo blijven.”

De rest van het complex maakt plaats voor de woningbouw. Dat gaat volgens de Berkellandse wethouder gefaseerd gebeuren: eerst 15, daarna nog eens 9 woningen van het totaal van 24.

Feestweide, speeltuin, parkeerplaats

Achter en naast het horecapand zal meer worden ‘herschikt’, c.q. verdwijnen voor de woningbouw zoals die wordt gepland. Van der Neut: „Zowel het stukje weiland of noem het veldje achter de zalen, waar 's zomers de feesttent van het volksfeest van Haarlo stond, wordt ook in de plannen opgenomen. Net als de parkeerplaats op de hoek, de marktlocatie van het dorp. Wat er precies gebeurt, is voornamelijk aan de projectontwikkelaar.”

Quote We merken dat de Achterhoek in trek is ook voor zij-instromers: woningzoe­kers van elders. Ook daar willen we op inspelen. Wethouder Maikel van der Neut

De Garve eerst

De gemeente Berkelland heeft zelf nog enkele kavels over op De Garve, het huidige nieuwbouwwijkje aan de Borculose kant van Haarlo. Van der Neut: „Drie kavels hebben we daar nog. Die zullen de komende weken in de verkoop gaan, om zo te beginnen met wat er nog beschikbaar was.”

Burgers Inn

Enkele honderden meters richting Eibergen zijn voor het vroegere hotel Burgers Inn vorig jaar vergelijkbare plannen gemaakt. Desgevraagd reageert Van der Neut: „Daarvoor ligt nu geen concreet verzoek van de initiatiefnemers voor. Maar het is duidelijk dat er meer behoefte is. En het is duidelijk dat dit soort plannen bijdragen aan het oplossen van situaties waar niemand blij van wordt. Kijk naar 't Haantje in Neede, waarvoor nu ook een plan in ontwikkeling is. We merken dat de Achterhoek in trek is ook voor zij-instromers: woningzoekers van elders. Ook daar willen we op inspelen.”