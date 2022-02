Haarloër Erwin Wunnekink (51) nieuw gezicht melkveehouderij bij landbouwkoepel LTO

Met elkaar in gesprek blijven

Wunnekink vindt het belangrijk dat melkveehouders met elkaar in gesprek blijven over de transitie waar de sector voor staat. „Dat er de komende jaren veel gaat veranderen is een feit. Vooruit denken en kansen benutten betekent dat je klaar bent voor de toekomst. Er is daarin niet één weg vooruit. Hoog efficiënt voor de wereldmarkt of ambachtelijk en lokaal gaan gelijk op, dat vraagt begrip voor elkaars keuzes. Maar voor perspectief en continuïteit is het wel nodig dát we keuzes maken. Anders doen anderen het voor ons. Ik kijk uit naar de gesprekken die ik daar de komende tijd met onze melkveehouders over zal hebben.”