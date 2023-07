Haas doodgeslagen met stok tijdens jacht in Lochem: dierenactivisten naar rechter

Bosbegraaf­plaats in Barchem met aangepast plan in herkansing: ‘Zijn nu al jaar acht jaar bezig’

Iets kleiner dan eerder voorzien, dan zou het moeten kunnen. Dan zou Justine, zoals de bosbegraafplaats net buiten Barchem moet gaan heten, alsnog aangelegd kunnen worden. Om de omliggende natuur in stand te kunnen houden. Een nieuw, gerepareerd bestemmingsplan is al in de maak.