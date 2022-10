Hacker (19) maakt tienduizenden zorgdossiers buit bij digitale inbraak Nedap Groenlo

Carenzorgt.nl is een digitale omgeving waar mensen en zorginstanties informatie met elkaar uitwisselen. Het systeem wordt gebruikt door bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorgaanbieders.



,,We hebben na een melding kunnen achterhalen dat er een lek in ons systeem zat. Dankzij logbestanden is zo ook achterhaald dat iemand via die weg bestanden heeft kunnen downloaden”, zegt Peter van Soolingen van Nedap.

Persoonsgegevens mogelijk doorverkocht

Wat voor documenten en hoeveel er precies zijn buitgemaakt door de hacker, is volgens Van Soolingen nog lastig te zeggen. ,,We weten wel dat er bestanden gedownload zijn, maar kennen de inhoud daarvan niet. Het is dus mogelijk dat er ook privacygevoelige informatie bij zit.”

Hoe de melding over het lek bij Nedap is binnengekomen, kan Van Soolingen niet zeggen vanwege het nog lopende politieonderzoek.

Cliëntendossiers gevonden

Na de aangifte van Nedap kwam de politie de 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel op het spoor. Hij is aangehouden en bij hem thuis zijn verschillende gegevensdragers als usb-sticks en computers in beslag genomen. Het onderzoek naar de data neemt volgens de politie nog wat tijd in beslag.

Zodoende is ook nog niet bekend of de gestolen informatie verspreid of doorverkocht is. De hacker is na verhoor weer vrijgelaten, hij blijft verdachte.

,,Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of deze man daadwerkelijk vervolgd gaat worden”, zegt Van Soolingen. ,,Het lek waardoor hij binnen kon komen is in ieder geval gedicht.”

Het technologiebedrijf uit Groenlo is een beursgenoteerde onderneming. De koers van het aandeel Nedap is minimaal gedaald sinds de bekendmaking van het nieuws. Dinsdagmorgen stond de prijs van een aandeel op 54,40 euro, rond het middaguur lag de koers op 54,00 euro.