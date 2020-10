Hacker biedt Mijn Tafel Winterswijk te koop aan: ‘Geen paniek, is niet waar!’

Meer betalen voor afval, riool en hond in Oost Gelre

30 september LICHTENVOORDE / GROENLO – De jaarlijkse rekeningen voor de onroerendzaakbelasting, ophalen van afval, het rioolrecht en de hondenbelasting worden in Oost Gelre hoger. Voor een gemiddeld gezin in een eigen woning gaat het om een verhoging van ruim 30 euro, voor burgers in een huurwoning ruim twee tientjes.