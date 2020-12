Hacron Groen gaat per 1 januari op in Axent Groen

„Opdrachtgevers, medewerkers én de gebruikers van het groen laten genieten”, dat is in het kort de missie van Wietse Wes, directeur van Axent Groen. Maar de genotfactor gaat verder. „Mensen zien genieten van de leefomgeving die wij creëren en onderhouden; dát is genieten. Maar ook mensen die extra begeleiding nodig hebben zien groeien in kunde, persoonlijkheid en vitaliteit is genieten!”

Achterhoek, Twente, Salland

Axent Groen is in 2015 ontstaan en opereert voornamelijk in Twente, Salland en Epe. Hacron Groen, in 1973 gestart als onderdeel van de voormalige SW organisatie Hamelandgroep, richt zich meer op groenprojecten in de Achterhoek en Liemers. Met de komst van Vebego is Hacron Groen in 2011 verzelfstandigd.