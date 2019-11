Hakenkruis gespoten op politiewagen in centrum Doetinchem, ook stadhuis beklad met ‘Adolf Hitler’

Het symbool lijkt op een slordig gespoten hakenkruis. De Doetinchemse wijkagent Mikel Kleinpenning maakt op Twitter melding van de bekladding van het dienstvoertuig en heeft er ‘heel weinig woorden voor’. ,,Ook op de motorkap stond een hakenkruis en andere delen van de auto waren bespoten”, zegt hij. De wagen moet naar een schadeherstelbedrijf om de bekladdingen te verwijderen, onduidelijk is of de spuitverf schoongemaakt kan worden of dat de politiewagen opnieuw gespoten moet worden. Volgens Kleinpenning zijn er meer meldingen van bekladdingen in Doetinchem, zo heeft onder meer een vrouw zich gemeld van wie ook de auto is beklad. ,,En ook op andere plekken in de stad zijn met dezelfde kleur graffiti bekladdingen aangebracht”, zegt hij.

‘Adolf is my hero’ op stadhuis

Eén van die plekken is het stadhuis van Doetinchem. Op één van de buitenmuren staat een onsamenhangende tekst, waarin gerefereerd wordt aan Adolf Hitler, te weinig doden en Iriszorg. Op andere muren zijn ook hakenkruizen te zien en de tekst ‘Adolf is my hero’. De bekladdingen worden verwijderd van het stadhuis door schoonmakers.



Kleinpenning verwacht in ieder geval vandaag nog geen dader te kunnen aanhouden, maar hoopt daar in de loop van de week meer duidelijkheid over te hebben. Kleinpenning vraagt mensen van wie de eigendommen ook beklad zijn, zich te melden zodat dat meegenomen kan worden in het onderzoek. ,,Hoe meer informatie we hebben, hoe groter de kans is dat we de dader(s) kunnen aanhouden.”