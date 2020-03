Hakenkruis in het gras is druppel in jongerenoverlast Hengelo: ‘Zet een hek om die hangplek’

Horeca lijdt stevig onder de coronacri­sis: clubs en kroegen dicht, eten thuisbe­zorgd

11:57 DOETINCHEM - Het besef dat voorzichtigheid geboden is om de coronacrisis te beteugelen, leeft sterk in de Doetinchemse horeca. ,,Ik heb het gevoel dat mensen hun verstand gebruiken, zowel collega’s als bezoekers. Dat is de enige manier om dit probleem aan te pakken”, zegt Walter Hendrixen, eigenaar van De Bank en Grand Café Hendrixen in het stadscentrum.