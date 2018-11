‘Hakken’ van de midwinterhoorn als immaterieel erfgoed

Vijf jaar nadat het midwinterhoornblazen in Gelderland en Overijssel is opgenomen in de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed, wordt ook het midwinterhoorn-bouwen op deze lijst opgenomen. Dat wordt zaterdag om 15.00 uur bekrachtigd bij café Florijn in Gelselaar. Naast het café is bij de historische boerderij Bi'j Winkels een pop-up midwinterhoorn-museum ingericht.