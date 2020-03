Half Eibergen loopt hard: running clinics in aanloop naar Eiberrun beleven twintigste editie

interview Open Scholen Dag op vijftig basisscho­len in regio om lerarente­kort aan te pakken

2 maart WESTERVOORT / WINTERSWIJK - Om te voorkomen dat tientallen klassen over minder dan 5 jaar zonder vaste juf of meester zitten, moeten er meer dan veertig basisschoolleraren bij. Om mensen enthousiast te maken deze gaten in te vullen, zetten basisscholen in de Achterhoek en Liemers hun deuren open op dinsdag 17 maart.